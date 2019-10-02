Сургутянин припрятал ключи, чтобы обокрасть бывшего работодателя
Накануне сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в краже.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в середине августа в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от директора одной из управляющих компаний района о краже имущества на сумму более четырех тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний бывший работник компании. При увольнении бывший сотрудник не сдал ключ от подвальных помещений, с помощью которого он проник в подвал и украл латунные краны для водоснабжения. Похищенное он продал, а полученные деньги потратил на личные нужды.
Добавим, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за наркотики.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU