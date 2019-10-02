Сургутянин припрятал ключи, чтобы обокрасть бывшего работодателя

СЕГОДНЯ 07:10 2019-10-02T07:10:51+03:00

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Накануне сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в краже.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в середине августа в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от директора одной из управляющих компаний района о краже имущества на сумму более четырех тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний бывший работник компании. При увольнении бывший сотрудник не сдал ключ от подвальных помещений, с помощью которого он проник в подвал и украл латунные краны для водоснабжения. Похищенное он продал, а полученные деньги потратил на личные нужды.

Добавим, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU