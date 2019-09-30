Житель Нижневартовска сообщил преступникам данные от пяти банковских карт

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-30T13:51:18+03:00

С его счета злоумышленники списали 400 тысяч рублей

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Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение от 32-летнего местного жителя, который сообщил, что с его банковских счетов в общей сложности похищено 400 000 рублей.

В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшему на телефон позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банка «Хоум кредит». Необходимо отметить, что пострадавший мужчина сам сообщил мошенникам реквизиты своих счетов сразу в пяти банках, что позволило преступникам завладеть всеми деньгами.

Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению личности и задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU