2019-09-30T13:51:18+03:00
Происшествия

Житель Нижневартовска сообщил преступникам данные от пяти банковских карт

С его счета злоумышленники списали 400 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Житель Нижневартовска сообщил преступникам данные от пяти банковских карт. Фото с сайта pixabay.comЖитель Нижневартовска сообщил преступникам данные от пяти банковских карт. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение от 32-летнего местного жителя, который сообщил, что с его банковских счетов в общей сложности похищено 400 000 рублей.

В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшему на телефон позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банка «Хоум кредит». Необходимо отметить, что пострадавший мужчина сам сообщил мошенникам реквизиты своих счетов сразу в пяти банках, что позволило преступникам завладеть всеми деньгами.

Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению личности и задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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