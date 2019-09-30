СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-30T12:45:10+03:00

Школа Ханты-Мансийска станет примером по инклюзивному образованию в УрФО. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

В ней обучаются 113 детей с ограниченными возможностями здоровья

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Полномочный представитель Президента в УрФО Николай Цуканов в Ханты-Мансийске посетил среднюю общеобразовательную школу № 4.

Учреждение открыло свои двери для детей в марте 2014 года. В настоящее время здесь учатся 1650 юных хантымансийцев.

По информации городской администрации, школа является окружным опорным центром по инклюзивному образованию. Здесь реализуется проект сетевого центра инклюзивного образования «Инклюверсариум», что позволило приобрести и установить необходимое оборудование для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обладают лишь специализированные центры.

В школе обучаются 113 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слабовидящие.

Подводя итоги посещения школы, Николай Цуканов заявил, что в школе наработаны очень хорошие практики, накоплен богатый опыт, реализуются прекрасные программы.

- Все это необходимо распространять. Работа в школе организована на очень высоком уровне. Поэтому нужно организовать площадку для обмена этими положительными практиками, – отметил полномочный представитель.

Также Николай Цуканов подчеркнул, что Ханты-Мансийск – это город, обладающий отличной инфраструктурой, строящий комфортное жилье для граждан, создающий все условия для получения детьми качественного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU