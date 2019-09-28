В Нижневартовске проходит сезонная выставка сельхозпродукции

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-28T10:20:21+03:00

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В Нижневартовске сегодня, 28 сентября, с 10 до 16 часов проходит сезонная выставка сельскохозяйственной продукции. Купить свежее мясо, мясопродукты, молочную и рыбную продукцию, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, овощи, зелень, фрукты, саженцы и рассаду можно по адресу: ул. 60 лет Октября, квартал Прибрежный-1 (в районе старого автовокзала).

Как сообщили в управлении по развитию промышленности и предпринимательства администрации Нижневартовска, выставка продолжится и завтра, 29 сентября. Всё вышеперечисленное можно будет купить в то же время, в тот же час и по тому же адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU