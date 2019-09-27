2019-09-27T07:55:50+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали три человека

Задержаны 11 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Нефтеюганск. Пострадал водитель отечественного внедорожника.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 10:10 в городе Нефтеюганск на улице Строителей водитель, управляя автомобилем «Деу Нексия», повороте налево на перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Шевроле Нива». В результате происшествия, 67-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили ранения. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 9 – за отказ от медицинского освидетельствования. 37 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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