СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-27T07:55:50+03:00

За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Нефтеюганск. Пострадал водитель отечественного внедорожника.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 10:10 в городе Нефтеюганск на улице Строителей водитель, управляя автомобилем «Деу Нексия», повороте налево на перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Шевроле Нива». В результате происшествия, 67-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили ранения. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 9 – за отказ от медицинского освидетельствования. 37 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU