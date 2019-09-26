СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-26T11:48:03+03:00

Общественники Сургута требуют привести в порядок участок, выделенный под приют для животных. Фото с сайта ОНФ в Югре

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Власти Сургута выделили земельный участок общественному движению «Дай лапу» под строительство первого в регионе Центра помощи бездомным животным «Переправа».

Общественники просят местную администрацию привести территорию в нормативное состояние.

По словам представителя движения «Дай лапу» Александра Нуриева, на сегодняшний день под опекой зоозащитников находятся 106 бездомных собак и более 200 кошек. Пока приюта нет, животные разобрали волонтеры. В прошлом году проект сургутских зоозащитников по созданию Центра получил грант президента России, однако его реализация находится под угрозой срыва из-за несоответствия предоставленного городом участка земли необходимым требованиям проекта.

Земельный участок оказался заболоченным, на него не может заехать спецтехника. Кроме того, отсутствуют инженерные сети. Территорию пересекают две канавы. Их засыпать их нельзя: они служат водоотводом для смежных участков, но так как эти канавы значатся в границах нашей территории, приходится платить за эту землю арендную плату».

По словам зоозащитников, полуторагодовая переписка с чиновниками городской администрации не дала положительных результатов, потому они обратились в ОНФ Югры.

Заместитель главы города Владимир Шмидт пообещал общественникам в ближайшее время прочистить канавы. Кроме того, чиновники приняли решение исключить землю, занятую канавами, из кадастрового плана участка Центра помощи бездомным животным.

ИСТОЧНИК KP.RU