2019-09-26T10:23:44+03:00
Общество

Ханты-Мансийск отметит День интернета соревнованиями

Состязаться будут пенсионеры
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийск отметит День интернета соревнованиями. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскХанты-Мансийск отметит День интернета соревнованиями. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Столица Югры вместе со всей Россией отметит День интернета в субботу 28 сентября.

Впервые в Ханты-Мансийске пройдут городские соревнования среди горожан предпенсионного и пенсионного возраста по интернет-серфингу.

Местом проведения мастер-класса «Интернет гигиена и цифровая этика» и тематических уроков «Основы Интернет-гигиены», «Основы безопасного общения в социальных сетях», станет городская гимназия. Обучение проведет ведущий контент аналитик Лаборатории Касперского Андрей Сиденко. Там же ожидаются и соревнования по скоростному программированию роботов CodeyRocky.

Также в этот день пройдут лекции по обращению с банковскими карточками основам безопасности в сети Интернет.

Завершит программу мероприятий этого дня традиционная посадка саженцев в ИТ-аллее на территории КВЦ «Югра-Экспо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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