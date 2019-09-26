Ханты-Мансийск отметит День интернета соревнованиями
Столица Югры вместе со всей Россией отметит День интернета в субботу 28 сентября.
Впервые в Ханты-Мансийске пройдут городские соревнования среди горожан предпенсионного и пенсионного возраста по интернет-серфингу.
Местом проведения мастер-класса «Интернет гигиена и цифровая этика» и тематических уроков «Основы Интернет-гигиены», «Основы безопасного общения в социальных сетях», станет городская гимназия. Обучение проведет ведущий контент аналитик Лаборатории Касперского Андрей Сиденко. Там же ожидаются и соревнования по скоростному программированию роботов CodeyRocky.
Также в этот день пройдут лекции по обращению с банковскими карточками основам безопасности в сети Интернет.
Завершит программу мероприятий этого дня традиционная посадка саженцев в ИТ-аллее на территории КВЦ «Югра-Экспо».
ИСТОЧНИК KP.RU