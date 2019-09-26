Жителей Ханты-Мансийска приглашают принять участие в автоквесте «Ночной турист»

СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-26T07:37:46+03:00

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Полюбившаяся всем игра «Автоквест «Ночной турист» пройдет рамках недели туризма в пятницу 27 сентября в Ханты-Мансийке. Он пройдет в новом формате. Регистрация нужна заранее.

По информации администрации города Ханты-Мансийск, участникам предстоит поиграть в игру «Морской бой» на интернет платформе 86hm.en.cx. Для полного погружения в игру командам будет выдано игровое поле в распечатанном виде, а все подсказки, которые помогут определить, где находится ключи для подрыва или полного поражения корабля соперника будут располагаться внутри платформы.

Еще одно новшество коснулось номинаций. Так наряду с завсегдатаями участниками в квесте примут участие представители туристической сферы Ханты-Мансийска. Помимо общего зачета, им предстоит побороться за звание «Умы туризма Ханты-Мансийска». Победившую команду ждет особый приз от организаторов мероприятия.

Стать частью автоквеста может любая компания, состоящая не менее чем из двух человек. Задать интересующие вопросы и подать заявку на участие можно по электронной почте visit-hm@mail.ru или по телефону +7 (3467) 352-336.

Сбор и регистрация команд — 27 сентября в 18:00 в конференц-зале Государственного художественного музея (ул. Мира 2А). Здесь участники квеста получат задания и ровно в 18:30 все отправятся на поиски ключей.

ИСТОЧНИК KP.RU