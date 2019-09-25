СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-25T13:34:42+03:00

Этнический детский лагерь из Нижневартовска признан лучшим в Югре. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Его подопечные получили возможность познакомиться с культурой и традициями многонационального города

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Подведены итоги конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», участниками которого стали 40 организаций из 18 муниципалитетов округа.

В номинации «Лучший лагерь с этнокультурным компонентом» первое место заняла нижневартовская детская школа искусств №1.

Воспитанники лагеря получили возможность познакомиться с культурой и традициями многонационального города Нижневартовска благодаря привлечению общественных организаций города: Нижневартовской организации «Центр коренных народов Севера "Тор-Най" и Региональной ассоциации русской культуры "Славяне Сибири». На таких встречах ребята становятся активными участниками мероприятий, познают историю народов, проживающих на территории города и округа, приобщаются к их культуре и обычаям, что способствует сохранению культурного и исторического наследия ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU