Этнический детский лагерь из Нижневартовска признан лучшим в Югре
Подведены итоги конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», участниками которого стали 40 организаций из 18 муниципалитетов округа.
В номинации «Лучший лагерь с этнокультурным компонентом» первое место заняла нижневартовская детская школа искусств №1.
Воспитанники лагеря получили возможность познакомиться с культурой и традициями многонационального города Нижневартовска благодаря привлечению общественных организаций города: Нижневартовской организации «Центр коренных народов Севера "Тор-Най" и Региональной ассоциации русской культуры "Славяне Сибири». На таких встречах ребята становятся активными участниками мероприятий, познают историю народов, проживающих на территории города и округа, приобщаются к их культуре и обычаям, что способствует сохранению культурного и исторического наследия ХМАО-Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU