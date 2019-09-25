В Нижневартовске сгорел крупный торговый центр
Возгорание в торговом центре, где располагается магазин «Светофор» произошло утром 24 сентября. Лишь к вечеру пожарным удалось справиться с огнем.
По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в 11 часов 49 минут поступило сообщение о возгорании в здании ангарного типа, в котором расположен магазин.
На место немедленно прибыли силы и средства Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона. Посетители и персонал эвакуировались самостоятельно
В 17:42 пожар в магазине «Светофор» полностью ликвидирован. По данным пресс-службы, площадь пожара составила 900 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
На месте происшествия работали 54 человека и 11 единиц техники.
По одной из предварительных версий возникновения пожара является проблема с электропроводкой. Причины случившегося устанавливают органы дознания.
ИСТОЧНИК KP.RU