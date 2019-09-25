СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-25T08:43:25+03:00

В Нижневартовске сгорел крупный торговый центр. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Погибших и пострадавших нет

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Возгорание в торговом центре, где располагается магазин «Светофор» произошло утром 24 сентября. Лишь к вечеру пожарным удалось справиться с огнем.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в 11 часов 49 минут поступило сообщение о возгорании в здании ангарного типа, в котором расположен магазин.

На место немедленно прибыли силы и средства Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона. Посетители и персонал эвакуировались самостоятельно

В 17:42 пожар в магазине «Светофор» полностью ликвидирован. По данным пресс-службы, площадь пожара составила 900 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работали 54 человека и 11 единиц техники.

По одной из предварительных версий возникновения пожара является проблема с электропроводкой. Причины случившегося устанавливают органы дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU