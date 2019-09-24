2019-09-24T13:55:30+03:00
Общество

В Мегионе пройдет выездная донорская акция

Горожане за один раз могут сдать 450 миллилитров крови
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе пройдет выездная донорская акция. Фото с сайта здравоохранения ХМАО-ЮгрыВ Мегионе пройдет выездная донорская акция. Фото с сайта здравоохранения ХМАО-Югры
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Опытных доноров Мегиона приглашают 26 сентября в городскую больницу №1, где будет проведена выездная акция по заготовке крови у регулярных доноров города.

В департаменте здравоохранения ХМАО-Югры сообщили, что горожан ждут 08:30 до 12:30. При этом отмечается, что приема первичных доноров не будет. Доноры, сдавшие кровь после 1 апреля 2019 года на базе Станции переливания крови в городах Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, должны иметь при себе паспорт. Доноры, сдававшие кровь только в отделении переливания крови Мегиона и не совершавшие донации на базе Станция переливания крови и его филиалов, кроме паспорта, должны предоставить справку Ф.№400/у «Направление в поликлинику, санэпидстанцию» и справку Ф.№448-05/у «Справка о количестве кроводач, плазмодач».

Перед сдачей крови необходимо соблюдение донорской диеты. Накануне и в день сдачи крови донору запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. Натощак сдавать кровь нельзя! Идеальный завтрак донора – каша на воде, сладкий чай и сухое печенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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