В минувшие выходные на дорогах Югры погибли 2 человека

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-23T08:01:21+03:00

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Два смертельных дорожно-транспортных происшествия случилось в минувшие выходные в Ханты-Мансийском автономном округе.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 21 сентября в 23:30 в Нефтеюганском районе на 593 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло столкновение «ВАЗ-211540» под управлением 33-летнего водителя и грузовика «МАН» под управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался. Водитель и 23-летний пассажир МАНа получили ранения. 22 сентября в 17:00 в Сургутском районе на 88 км автодороги «Сургут – Лянтор» 33-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ – 21104», не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 42 –получили ранения, в том числе 4 несовершеннолетних. Задержано 39 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 17 – за отказ от медицинского освидетельствования и 10 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 69 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU