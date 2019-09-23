2019-09-23T07:08:09+03:00
Общество

Погода в Югре 23 сентября: на востоке округа сильный дождь

Дует сильный порывистый ветер
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 23 сентября: на востоке округа сильный дождьПогода в Югре 23 сентября: на востоке округа сильный дождьФото: Татьяна Коркина
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В понедельник 23 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная погода. Небольшие, местами умеренные дожди, по востоку сильный дождь. Ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду, порывы 14-19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,+8 градусов, по востоку до +13 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6,+8 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный 9-21 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +7 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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