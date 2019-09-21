2019-09-21T15:12:15+03:00
Общество

Ханты-Мансийск станет центром речного туризма

Туроператоры подготовят специальный маршрут
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийск станет центром речного туризма. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскХанты-Мансийск станет центром речного туризма. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В Ханты-Мансийске обсудили перспективу организации речных круизов по Иртышу и Оби.

Глава города Максим Ряшин провел рабочую встречу с генеральным директором «Северречфлота» Айратом Чумариным и руководителем администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Романом Чесноковым.

Роман Чесноков рассказал о проекте организации таких маршрутов от одного из сибирских городов, располагающихся в акватории Иртыша до Салехарда на комфортабельном лайнере.

Максим Ряшин выразил мнение, что отправной точкой маршрута должна стать окружная столица:

- Ханты-Мансийск обладает уникальными возможностями для организаций таких путешествий. Город является центром событийного и делового туризма в Югре, имеет развитую туристическую и транспортную инфраструктуру и при этом возможности реки в туризме задействованы очень мало, считаю, что мы должны расширить спектр туристических продуктов в Ханты-Мансийске, используя возможности наших рек: Оби и Иртыша.

Вуправление туризма Ханты-Мансийска подготовит с участием туроператоров, осуществляющих деятельность в городе предложения по организации круизных туров по указанному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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