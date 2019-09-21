2019-09-21T09:46:25+03:00
Общество

В Нягани пожарные вывели из охваченного пламенем кафе 20 человек

Обошлось без погибших и пострадавших
Алена Кульмухаметова
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В Нягани пожарные вывели из охваченного пламенем кафе 20 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Нягани пожарные вывели из охваченного пламенем кафе 20 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Появились подробности пожара, который произошел 19 сентября в Нягани. В тот день пламя охватило кафе, автомойка и гаражи.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, 19 сентября в 15:25 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании, расположенном на перекрестке улиц Островского и Профсоюзов города Сургута.

По прибытии выяснилось, что горит кафе «Прожарка», огонь распространился на автомойку и гаражи.

Сотрудница организации встретила пожарных и сообщила, что внутри помещений находятся люди, а огонь, возможно, отрезал дорогу к выходу.

Несколько звеньев газодымозащитников направилось внутрь здания для разведки и поиска пострадавших.

- Внутри наблюдалось открытое горение на площади 50 квадратных метров и сильное задымление, – рассказывает Сергей Журавков, заместитель начальника 41-й пожарно-спасательной части, отделения которой первыми прибыли на место. – Непростая планировка осложняла работу спасателей. На втором этаже были расположены различные офисные помещения, в которых находились 20 человек. Их эвакуировали из горящего здания через запасный выход. Пострадавших среди них не было. На первом этаже помещения находились еще 5 человек, которые все еще пытались бороться с огнем своими силами. Спасатели вывели людей из горящего помещения, трех из них передали на осмотр специалистам скорой медицинской помощи.

Для ликвидации открытого горения пожарным понадобилось менее 10 минут. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате пожара кафе повреждено по всей площади. Стены, пол и потолок автомойки покрыты сажей и копотью. Причина пожара выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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