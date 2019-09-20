В Нягани с балкона пятого этажа спасли мужчину
Спасатели оперативно приехали развернули «куб жизни» под балконом многоэтажки, где висел мужчина. Его удалось спасти.
По информации МЧС России по ХМАО-Югре, инцидент произошел накануне вечером. На центральный пункт пожарной связи Нягани поступило сообщение, что в первом микрорайоне очевидцы наблюдают молодого человека, повисшего на балконе пятого этажа.
На место происшествия выехали силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона.
На момент прибытия пожарные обнаружили, что пострадавший висит на балконе, держась за перила, и просит о помощи.
Спасатели оперативно развернули «куб жизни» на случай падения мужчины, а затем, используя автолестницу, благополучно эвакуировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU