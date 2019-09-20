2019-09-20T16:19:08+03:00
Общество

В Нягани с балкона пятого этажа спасли мужчину

Он держался за перила и просил о помощи
Алена Кульмухаметова
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В Нягани с балкона пятого этажа спасли мужчину. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Нягани с балкона пятого этажа спасли мужчину. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Спасатели оперативно приехали развернули «куб жизни» под балконом многоэтажки, где висел мужчина. Его удалось спасти.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, инцидент произошел накануне вечером. На центральный пункт пожарной связи Нягани поступило сообщение, что в первом микрорайоне очевидцы наблюдают молодого человека, повисшего на балконе пятого этажа.

На место происшествия выехали силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия пожарные обнаружили, что пострадавший висит на балконе, держась за перила, и просит о помощи.

Спасатели оперативно развернули «куб жизни» на случай падения мужчины, а затем, используя автолестницу, благополучно эвакуировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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