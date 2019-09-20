СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-20T16:04:48+03:00

На жительницу Сургута без ее ведома оформили микрозайм. Фото с сайта pixabay.com

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О долге перед банком сургутянка узнала от настойчивых звонков и СМС-сообщений. Молодая женщина написала заявление в полицию.

В дежурную часть полиции Сургута обратилась 29-летняя местная жительница, пострадавшая от действий мошенников.

Полицейским женщина рассказала, что ей стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Сотрудники полиции установили, что мошенники, используя персональные данные заявительницы, в сети Интернет оформили на ее имя микрозайм на сумму 8 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU