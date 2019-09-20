Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 3,4% годовых

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-20T15:54:30+03:00

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Сбербанк и застройщик Брусника в рамках стратегического партнерства запустили специальные условия по ипотеке для семей с детьми в Тюмени. Программа предполагает снижение ставки до 3,4 % на весь срок кредитования.

Сниженная процентная ставка по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» распространяется на квартиры в домах №13 и №14 микрорайона «Европейский квартал» и в доме №2 квартала «Октябрьский». Строительство этих проектов идет при финансовой поддержке Сбербанка, а квартиры реализуются по новой системе – через эскроу-счета.

Первоначальный взнос должен составлять от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 млн рублей при покупке жилья в Тюмени. Срок кредитования от 12 до 360 месяцев включительно.

- Семьи, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут участвовать в программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», и, соответственно, могут купить квартиру от застройщика Брусника по ставке 3,4% годовых. Процентная ставка действует при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и распространяется на весь период пользования ипотечным кредитом, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Напомним, что Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

Для участников зарплатного проекта скидка на ипотечный кредит увеличена с 0,3 п.п. до 0,5 п.п. Так, для зарплатных клиентов Сбербанка ставка при приобретении строящегося жилья в ипотеку составит 9,6%, готового жилья – 9,8%. Дисконт для зарплатных клиентов в размере 0,5 п.п. распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.