2019-09-20T14:02:07+03:00
Общество

В Нижневартовске обновляют спортивные площадки

Они оборудованы в соответствии с современными требованиями безопасности и техническими требованиями
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске обновляют спортивные площадки. Фото с сайта НижневартовскаВ Нижневартовске обновляют спортивные площадки. Фото с сайта Нижневартовска
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В 16-м микрорайоне Нижневартовска открывается обновленная площадка, которая расположена по адресу: ул. Дружбы Народов, 7/1.

По данным городской администрации, на объекте были демонтированы старые конструкции и оборудование, уложено каучуковое бесшовное покрытие, установлены футбольные ворота, ограждения и опоры освещения.

По словам начальника отдела по эксплуатации спортивных сооружений департамента по социальной политике администрации Виталия Титова, всего в микрорайонах функционируют 43 плоскостных сооружения, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города. В этом году сделан акцент не на строительство новых площадок, а на модернизацию имеющихся. В рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» летом этого года проведена реконструкция двух спортивных площадок: хоккейного корта в 16-м микрорайоне и спортивной площадки в третьем микрорайоне. Они оборудованы в соответствии с современными требованиями безопасности и техническими требованиями.

Добавим, в 2020 году запланирована установка новых площадок внутри микрорайонов, а также модернизация существующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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