СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-20T08:02:27+03:00

Сургутяне жалуются на нашествие ос, пчел и шмелей. Фото с сайта pixabay.com

Насекомых много в парках и на детских площадках

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Жители Сургута жалуются в соцсетях на огромное количество жалящих насекомых: ос, пчел и шмелей. Причем первых горожане боятся больше всего.

Осам «приглянулись» парки, зоны отдыха, детские площадки, ларьки, где торгуют сезонными овощами и фруктами.

Насекомым нравятся и балконы городских квартир. Биолог и ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра Института естественных и технических наук СурГУ Николай Наконечный рассказал, что для Югры это обычная ситуация и объясняется так называемой многолетней динамикой.

Для ос улучшилась кормовая база и было теплое лето. Также весь город утопает в цветах, что также нравится шмелям, пчелам и осам. Сургутянам советуют осторожно прогуливаться, не пытаться махать руками при виде «полосатых». Терпеть соседство насекомых осталось совсем чуть-чуть. Вскоре ударят первые заморозки и осы пропадут.

ИСТОЧНИК KP.RU