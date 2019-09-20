Погода в Югре 20 сентября: дожди, грозы, град и сильный ветер обрушатся на округ

СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-20T07:01:57+03:00

Погода в Югре 20 сентября: спасатели объявили штормовое предупреждение. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу 20 сентября в Югре ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, туман усиление ветра 10-15 метров в секунду, по центральным и восточным районам порывы 18-23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит днем +8,+13 градусов, местами +2,+7 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно, умеренный дождь. Ветер северо-западный 10-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8,+10 градусов.

В Сургуте облачно, дождь. Ветер юго-западный, северо-западный, западный 8-20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8,+9 градусов.

В Нижневартовске облачно, дождь. Ветер юго-западный, западный 8-22 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +8 градусов.

В МЧС России по ХМАО-Югре сообщают, что непогода может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций. Ожидаемые неблагоприятные метеоусловия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, возможно повреждение кровли зданий.

Во избежание ДТП внимательными необходимо быть водителям транспортных средств, особенно в условиях плохой видимости. Владельцам маломерных судов во избежание несчастных случаев лучше отказаться от выхода на воду.

ИСТОЧНИК KP.RU