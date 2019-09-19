2019-09-19T12:56:48+03:00
Общество

Сургутян просят проголосовать за реконструкцию сквера «Молодежный»

Территорию планируют разделить на несколько зон для тихого и активного отдыха
Алена Кульмухаметова
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Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий продлится до 29 сентября. Фото с сайта администрации города СургутРейтинговое голосование по выбору общественных территорий продлится до 29 сентября. Фото с сайта администрации города Сургут
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Качели для взрослых, станции зарядки телефонов, площадка для выгула собак: в центре Сургута планируют создать современное общественное пространство для комфортного досуга.

По информации администрации города Сургут, сквер «Молодежный» могут реконструировать уже в 2020 году при условии попадания в программу «Формирование комфортной городской среды».

На портале «Открытый регион-Югра» сургутяне определяют очередность благоустройства парков и скверов. Жителям предлагают выбрать один из пяти объектов: эко-парк «За Саймой», два сквера на территории Дворца торжеств, участок на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, сквер «Молодежный». Последний, по задумке архитекторов, должен стать местом притяжения подростков и молодежи. Территорию площадью 20 тысяч квадратных метров планируют разделить на несколько зон для тихого и активного отдыха.

По дизайн-проекту там обновят и расширят тропиночную сеть, установят качели для людей разного возраста, игровые площадки, оформят аллею выпускников, место для сбора школьников, а также зону творческой активности для коллективной деятельности. На территории сквера можно будет проводить интеллектуальные игры, творческие мастер-классы, фотовыставки. В сквере также организуют площадку для выгула собак, точки Wi-Fi и станции для зарядки телефонов.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий продлится до 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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