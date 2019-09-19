Жительнице Лангепаса грозит до 15 лет за убийство сожителя
Нетрезвые разборки между парой закончились трагически для мужчины. Во время ссоры нетрезвая жительница Лангепаса всадила нож в спину своему избраннику.
По информации следственного комитета Югры, накануне следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы города Лангепас. Она обвиняется в совершении убийства.
По версии следствия, 12 мая обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с сожителем причинила ему смертельное ножевое ранение.
По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
За совершение преступления женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU