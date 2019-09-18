2019-09-18T14:54:08+03:00
Общество

В Сургуте до конца сентября завершат ремонт дорог

За качеством работ следит специально созданная экспертная группа
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте до конца сентября завершат ремонт дорогВ Сургуте до конца сентября завершат ремонт дорогФото: Татьяна Коркина
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Масштабная кампания по ремонту дорог в Сургуте подходит к завершению. Последние работы по обустройству обочин ведут на улице Аэрофлотской, укладке асфальта – на улицах Рабочей, Республики, Гагарина и Сибирской.

Всего по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сургуте отремонтировали 15 участков на 13 улицах. На выполнение хозяйственных задач затратили более миллиарда рублей из бюджетов трех уровней.

Летом дорожное покрытие привели в порядок по улицам Геологической, Майской, Мелик-Карамова, Энгельса, проспекту Мира. Впервые регионы могут не только ремонтировать, но и строить новые дороги. В Сургуте прокладывают новые участки от ул. Университетской до ул. 30 лет Победы и на ул. Геологической. Улица Маяковского — одна из самых долгожданных: ее строительство началось еще в 2016 году, но было заморожено из-за неучтенных сетей, а проект отправлен на доработку. На прокладку четырехполосного участка протяженностью 600 метров выделено 378 млн рублей.

За качеством работ следит специально созданная экспертная группа, в которую вошли представители администрации Сургута, городской Думы, сотрудники ГИБДД, дорожной службы и общественных организаций. Взяты и проверены пробы асфальта на всех отремонтированных участках, нарушений в составе смесей не выявлено.

Гарантийный ремонт проезжей части за счет подрядчиков проведен в этом году на улице Геологической, Мелик-Карамова, Профсоюзов, перекрестках улиц Маяковского и Профсоюзов, проспекта Ленина и улицы Чехова.

Работы также проведены на участках по улицам Домостроителей, Островского от Нефтеюганского шоссе до Андреевского заезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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