Мигрант похитил из сетевого магазина в Сургуте 80 плиток шокололада
В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от сотрудника одного из гипермаркетов города о том, что из торгового зала были похищены 80 плиток шоколада на сумму более 4 тысяч 700 рублей.
Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий из страны ближнего зарубежья, работник данного магазина.
На видео с камер наблюдения видно, что злоумышленник, похитил шоколад, спрятал его в камеру хранения вещей для покупателей и после рабочей смены забрал.
Как пояснил подозреваемый, крадеными сладостями он распорядился на свое усмотрение: часть съел, часть – раздал друзьям и знакомым, а оставшееся продал.
Стоит отметить, что молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение мелких хищений.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Любителю сладостей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU