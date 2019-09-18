2019-09-18T14:01:54+03:00
Происшествия

Мигрант похитил из сетевого магазина в Сургуте 80 плиток шокололада

Сладкоежке грози срок
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Мигрант похитил из сетевого магазина в Сургуте 80 плиток шокололада. Фото с сайта pixabay.comМигрант похитил из сетевого магазина в Сургуте 80 плиток шокололада. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от сотрудника одного из гипермаркетов города о том, что из торгового зала были похищены 80 плиток шоколада на сумму более 4 тысяч 700 рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий из страны ближнего зарубежья, работник данного магазина.

На видео с камер наблюдения видно, что злоумышленник, похитил шоколад, спрятал его в камеру хранения вещей для покупателей и после рабочей смены забрал.

Как пояснил подозреваемый, крадеными сладостями он распорядился на свое усмотрение: часть съел, часть – раздал друзьям и знакомым, а оставшееся продал.

Стоит отметить, что молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение мелких хищений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Любителю сладостей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Профсоюзов сгорели кафе, автомойка и гаражи
В Советском районе с крупной партией наркотиков задержана пара
В жилые дома Нижневартовска запускают тепло
Югорчанин на велосипеде обокрал магазин одежды
В Сургуте до конца сентября завершат ремонт дорог
В Нижневартовске открывается новая поликлиника
В Сургуте следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома
Вартовчане создадут кормушки для птиц в едином стиле
В Нижневартовске вымогатели с угрозами требовали оформить кредит на югорчанина
В Югре стартовала «Неделя туризма»
В Лангепасе жену за убийство супруга отправили лечиться
В Сургуте в жилые дома дали тепло
Насильника из Березовского района отправили на 3,5 года в тюрьму
Молодежь Ханты-Мансийска приняла участие в экстремальном забеге
Во время купания в ванной в Сургуте убило током девочку
Сургутянам предлагают проголосовать за благоустройство парка «За Саймой»
В Нижневартовске насмерть разбился подросток на «ВАЗе»
Отопление в домах вартовчан появится 19 сентября
Погода в Югре 18 сентября: дожди и прохладно