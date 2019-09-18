СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-18T14:01:54+03:00

Мигрант похитил из сетевого магазина в Сургуте 80 плиток шокололада. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от сотрудника одного из гипермаркетов города о том, что из торгового зала были похищены 80 плиток шоколада на сумму более 4 тысяч 700 рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 22-летний приезжий из страны ближнего зарубежья, работник данного магазина.

На видео с камер наблюдения видно, что злоумышленник, похитил шоколад, спрятал его в камеру хранения вещей для покупателей и после рабочей смены забрал.

Как пояснил подозреваемый, крадеными сладостями он распорядился на свое усмотрение: часть съел, часть – раздал друзьям и знакомым, а оставшееся продал.

Стоит отметить, что молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение мелких хищений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Любителю сладостей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU