2019-09-18T13:49:29+03:00
Общество

В Сургуте следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома

Отсутствие решеток стало причиной серьезных травм у мальчиков
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Сургуте следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Следователи Сургута возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

По данным СУ СК ХМАО-Югры, вечером 14 августа двое детей 7 и 9 лет подошли к вентиляционной шахте, расположенной во дворе жилого дома, и залезли в помещение через открытый проем в месте, предназначенном для металлической вентиляционной решетки. Попав внутрь, оба ребенка упали в шахту почти с 5-метровой высоты, получив травмы различной степени тяжести. После извлечения из вентиляционной шахты детей госпитализировали. Один из них получил перелом бедренной кости. Травмы, полученные вторым ребенком, не повлекли вреда для его здоровья.

Установлено, что вентиляционные решетки на строении отсутствовали с 12 августа и были сняты на время проведения строительно-монтажных работ. По мнению следователей, шахты должны быть огорожены на время ремонтных работ, а на их отверстиях находится решетки.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности при проведении работ на данном объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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