2019-09-18T12:25:45+03:00
Происшествия

В Лангепасе жену за убийство супруга отправили лечиться

Разлад в семье был давно
Алена Кульмухаметова
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В Лангепасе жену за убийство супруга отправили лечитьсяВ Лангепасе жену за убийство супруга отправили лечитьсяФото: Татьяна Коркина
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Разведенные супруги из Лангепаса были вынуждены проживать вместе. Ссоры вспыхивали одна за другой – развязка оказалась страшной.

По информации следственного комитета Югры, супруги находились в разводе, однако проживали они в одной квартире. 19 марта между 58-летним мужчиной и нетрезвой женщиной произошла ссора, в ходе которой бывшая супруга нанесла потерпевшему смертельное ножевое ранение.

Проведенная в ходе расследования психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает психическим заболеванием и совершила уголовно-наказуемое деяние в состоянии невменяемости. В этой связи следователем вынесено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера – помещения женщины в психиатрический стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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