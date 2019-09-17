2019-09-17T14:39:55+03:00
Общество

В Нижневартовске на отремонтированных дорогах вновь идут работы

На нескольких улицах выявлены недочеты
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске на отремонтированных дорогах вновь идут работы. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске на отремонтированных дорогах вновь идут работы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Подрядчики восстанавливают асфальт на участках дорог, отремонтированных несколько лет назад. Так, проезд по проспекту Победы (между улицами Мира и Ленина). Он соединяет две крупнейшие в городе улицы.

Дорогу ремонтировали в 2015 году. После проведенного обследования было решено провести повторный ремонт. Гарантия на все проведенные работы – четыре года. Сейчас подрядчик устраняет выявленные недочеты. В течение гарантийного срока подрядчик устраняет их за счет собственных средств. Основными критериями выбора дороги, где пройдет ремонт, являются износ верхнего слоя асфальта, невидимая разметка или ее отсутствие, неисправность бордюрного камня и другие.

До конца ремонтного сезона в Нижневартовске по гарантии будет выполнено асфальтирование еще нескольких дорог. За соблюдением технологий и качеством проводимых работ ведется контроль со стороны департамента ЖКХ администрации города, а также федеральных экспертов («Стройконтроль»).

«Качеству проведения работ уделяется пристальное внимание. Подрядчику необходимо соблюдать все технологии укладки асфальта. Работать в ливень никто не позволит. Мы отслеживаем работу на разных этапах. Кроме того, проверку проводят эксперты «Стройконтроля», - отметил Виталий Проскуряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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