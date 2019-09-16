Жители нижневартовских поселков присоединились к акции «Зеленая Россия»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-16T14:32:12+03:00

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Акция «Зеленая Россия» проходит по всей стране. Так, в Излучинске Сургутского района в сквере «Стерхи» высадили порядка 140 саженцев рябины, березы и сосны. Участие в субботнике приняли представители различных общественных организаций и администрации поселка. Перед тем, как приступить к посадке деревьев, каждый получил специальный инвентарь - рабочие перчатки и лопаты.

Ко Всероссийской акции «Зеленая Россия» присоединился и Новоаганск. На призыв очистить улицы от мусора откликнулись многие жители. В Новоаганске добровольцы убирали берег реки Аган, парк, скверы, территорию вблизи местного озера. Участники акции «Зеленая Россия» убеждены: очистить поселок от мусора – значит внести личный вклад в формирование комфортной и благоустроенной окружающей среды.

В администрации Нижневартовского района отметили, что 18 сентября субботник пройдет в Вате, 25 сентября – в Агане. Жители села Ларьяк также присоединятся ко Всероссийской акции 27 сентября. В этот же день субботник пройдет в Корликах.

ИСТОЧНИК KP.RU