2019-09-16T14:08:49+03:00
Общество

Полиция Сургута искала тела зарубленных в лесу девочек

О преступлении сообщила местная жительница
Алена Кульмухаметова
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Полиция Сургута искала тела зарубленных девочек в лесу. Фото с сайта pixabay.comПолиция Сургута искала тела зарубленных девочек в лесу. Фото с сайта pixabay.com
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Жительница Сургута рассказала полицейским, что в лесу вблизи улицы Дзержинского 8А, закопаны две зарубленные топором девочки восьми лет. По ее словам, в лес детей заманил неизвестный, где жестоко с ними расправился.

В пресс-службе полиции Сургута пояснили, что сотрудники полиции немедленно выехали на вызов, но обследование территории не принесло результатов: никаких следов преступления обнаружено не было.

Позднее правоохранители вышли на саму заявительницу. Оказалось, что сургутянка была невменяема. Сейчас выясняется, что именно могло вызвать у женщины такие галлюцинации.

Напомним, за ложный вызов, нарушителю могут назначить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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