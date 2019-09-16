2019-09-16T13:46:29+03:00
Общество

В Югре за неделю инспекторы задержали 122 нетрезвых водителя

Более десяти человек не впервые совершают правонарушение
Алена Кульмухаметова
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В Югре за неделю инспекторы задержали 122 нетрезвых водителя. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югре за неделю инспекторы задержали 122 нетрезвых водителя. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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За прошедшую неделю на дорогах округа задержано 122 водителя с признаками опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры.

По данным ведомства, возбуждено 13 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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