СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-16T12:52:33+03:00

Нетрезвый югорчанин похитил из магазина 23 шоколадки и банку кофе. Фото с сайта pixabay.com

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Неудержимая тяга к сладкому приведет жителя Ханты-Мансийска на скамью подсудимых. Мужчина украл шоколада на 2,5 тысячи рублей.

Как сообщает полиция Югры, в Ханты-Мансийске полицейскими задержан 24-летний подозреваемый в краже шоколада. Выяснилось, что в одном из магазинов он похитил банку кофе «Карт Ноар», 13 шоколадок «Ритер Спорт» и 10 шоколадок «Аленка» на общую сумму более 2700 рублей.

В признательных показаниях нарушитель рассказал, что был пьян, и у него не было денег, чтобы купить сладкое.

Данное преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения, при помощи которых удалось установить личность подозреваемого в кротчайшие сроки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/732314" frameborder="0"></iframe> Видео кражи шоколада из магазина в Ханты-Мансийске.

ИСТОЧНИК KP.RU