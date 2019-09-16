Нетрезвый югорчанин похитил из магазина 23 шоколадки и банку кофе
Неудержимая тяга к сладкому приведет жителя Ханты-Мансийска на скамью подсудимых. Мужчина украл шоколада на 2,5 тысячи рублей.
Как сообщает полиция Югры, в Ханты-Мансийске полицейскими задержан 24-летний подозреваемый в краже шоколада. Выяснилось, что в одном из магазинов он похитил банку кофе «Карт Ноар», 13 шоколадок «Ритер Спорт» и 10 шоколадок «Аленка» на общую сумму более 2700 рублей.
В признательных показаниях нарушитель рассказал, что был пьян, и у него не было денег, чтобы купить сладкое.
Данное преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения, при помощи которых удалось установить личность подозреваемого в кротчайшие сроки.
Видео кражи шоколада из магазина в Ханты-Мансийске.
ИСТОЧНИК KP.RU