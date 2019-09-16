2019-09-16T09:35:15+03:00
Происшествия

Беременная вартовчанка получили сложные переломы, упав в трехметровый колодец

Женщине провели сложную операцию [видео, фото]
Алена Кульмухаметова
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Беременная вартовчанка получили сложные переломы, упав в трехметровый колодец. Фото с соцсети ВКонтактеБеременная вартовчанка получили сложные переломы, упав в трехметровый колодец. Фото с соцсети ВКонтакте
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Три перелома получила молодая жительница Нижневартовска 10 сентября. В попытках укрыться от дождя женщина на восьмом месяце беременности провалилась в открытый колодец на улице Пикмана, 31.

Спасательная операция по вызволению из колодца беременной вартовчанки длилась несколько часов.

Три перелома получила вартвочанка. Фото из соцсети Вконтакте

Три перелома получила вартвочанка. Фото из соцсети Вконтакте

Об этом рассказала сама пострадавшая на своей странице во ВКонтакте. Она написала, что 11 сентября ей экстренно прооперировали оскольчатые переломы головки бедра, и тазобедренной кости в 3х местах. Операция длилась 5 часов, под наблюдением акушеров-реаниматологов. Она прошла успешно, не смотря на все риски для ребенка. Женщине предстоит долгий этап восстановления.

Она также отмечает, что никаких опознавательных знаков, заграждений не было. Вартовчанка пыталась зайти под навес, спасаясь от дождя и оказалась в колодце. После происшествия УК на следующий день установили решетку.

Видео спасательной операции по извлечению из колодца беременной жительницы Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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