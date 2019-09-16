2019-09-16T09:01:58+03:00
Происшествия

В Нягани осудили мошенника, обманувшего старушку

Он отправится в колонию
Алена Кульмухаметова
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В Нягани осудили мошенника, обманувшего старушкуВ Нягани осудили мошенника, обманувшего старушкуФото: Татьяна Коркина
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Житель Нягани воспользовался доверием старушки и обманул ее, забрав сбережения. Бабушка обратилась в полицию. Злоумышленника нашли и отправили под суд. Накануне ему вынесли приговор.

Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый, воспользовавшись доверием 80-летней женщины, обманом похитил у нее 10,5 тыс. рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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