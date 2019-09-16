В Нягани осудили мошенника, обманувшего старушку
Житель Нягани воспользовался доверием старушки и обманул ее, забрав сбережения. Бабушка обратилась в полицию. Злоумышленника нашли и отправили под суд. Накануне ему вынесли приговор.
Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый, воспользовавшись доверием 80-летней женщины, обманом похитил у нее 10,5 тыс. рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU