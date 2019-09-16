В Ханты-Мансийске экстренно приземлился вертолет
Аварийная посадка вертолета МИ-26 прошла 15 сентября в аэропорту Ханты-Мансийска. Обошлось без пострадавших.
По данным «Центроспас-Югории», их сотрудники выезжали в аэропорт города Ханты-Мансийск по сообщению об аварийной посадке вертолета МИ-26. Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось.
В этот же день пожарный расчет сотрудников центра выезжал на ул. Молодежная в г.п. Мортка Кондинского района, где горел автомобиль «ВАЗ-21099». В результате возгорания автомобиль полностью выгорел. Причина и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU