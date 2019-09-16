2019-09-16T08:43:01+03:00
Общество

Югра присоединилась к параду российского студенчества

Он проходит в четвертый раз
Алена Кульмухаметова
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Югра присоединилась к параду российского студенчества. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгра присоединилась к параду российского студенчества. Фото с сайта правительства Югры
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Парад российского студенчества в четвертый раз прошел в Сургуте. В нем приняли участие первокурсники из образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Лангепаса, Нефтеюганска.

Парад студенчества задуман для того, чтобы сплотить молодежь, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой и дружной российской студенческой семьи.

После этого ребята сделали селфи с губернатором с хэштегом #парадстуденчества2019. Наталья Комарова вместе с ними приняла участие во флешмобе «Вместе ярче». В завершении праздника состоялся залп дымовых фонтанов.

По своему размаху и значимости парад российского студенчества является уникальным, масштабным и самым значимым молодежным мероприятием, которое объединяет сотни тысяч студентов в разных городах России. Первый парад студенчества состоялся в Москве в 2002 году. В 2018 году он объединил более 350 тысяч студентов из 600 образовательных организаций России в 47 городах нашей страны.

Кроме торжественных мероприятий в этот день в Сургутском государственном университете организована работа интерактивных площадок институтов для старшеклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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