Молодой житель Нягани похитил из чужой квартиры золотые украшения

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-16T07:59:54+03:00

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В Нягани сотрудниками полиции установлен 20-летний подозреваемый в краже. По данным УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек, находясь в квартире потерпевшей, похитил два золотых браслета и кольцо. Стоимость похищенного составила 80 тысяч рублей. Правоохранителями возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще одна квартирная кража совершена в Нефтеюганске. 38-летний подозреваемый проник в квартиру через балконное окно и похитил ноутбук, планшет и 24 тысячи рублей. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Полицейские изъяли похищенное и вернули пострадавшему.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU