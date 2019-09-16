2019-09-16T07:59:54+03:00
Происшествия

Молодой житель Нягани похитил из чужой квартиры золотые украшения

Злоумышленник задержан по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Молодой житель Нягани похитил из чужой квартиры золотые украшенияМолодой житель Нягани похитил из чужой квартиры золотые украшенияФото: Татьяна Коркина
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В Нягани сотрудниками полиции установлен 20-летний подозреваемый в краже. По данным УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек, находясь в квартире потерпевшей, похитил два золотых браслета и кольцо. Стоимость похищенного составила 80 тысяч рублей. Правоохранителями возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще одна квартирная кража совершена в Нефтеюганске. 38-летний подозреваемый проник в квартиру через балконное окно и похитил ноутбук, планшет и 24 тысячи рублей. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Полицейские изъяли похищенное и вернули пострадавшему.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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