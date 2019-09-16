В Сургуте презентовали граффити с портретами летчиков-героев

СЕГОДНЯ 07:47 2019-09-16T07:47:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней подряд жители Сургута делились в соцсетях фотографиями работы над гигантским граффити на торце многоэтажного дома. Накануне рисунок был завершен.

Торжественное открытие нового арт-объекта, расположенное на торце дома №34 на проспекте Мира состоялось в выходные. На стене запечатлены портреты двух российских летчиков-героев, которые посадили самолет на кукурузном поле месяц назад.

Напомним, Airbus A321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Москва — Симферополь», совершил аварийную посадку в поле Раменского района Московской области. Пилотам пришлось экстренно принимать решение после столкновения самолета со стаей птиц. 226 пассажиров рейса и семь членов экипажа были на борту воздушного судна. Профессиональные действия пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина спасли всем жизнь. Над гигантским граффити в Сургуте трудились художники из Самары.

На стене дома изображены портреты героев и написана, ставшая крылатой фраза капитана самолета: «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы». На все работы потребовалось несколько дней. Граффити стало вторым в России, выполненным в рамках акции «Портрет памяти». Проводится она при поддержке Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. Инициативу создавать подобные объекты стрит-арта в разных городах России одобрили и на уровне федерального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU