Погода в Югре 16 сентября: дождь, гроза и теплая погода
В понедельник 16 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, гроза, утром туман. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13,+18 градусов, в западных районах +7,+12 градусов, на востоке до +23 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14,+16 градусов.
В Сургуте переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 56-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +18 градусов.
В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU