2019-09-16T06:58:12+03:00
Общество

Погода в Югре 16 сентября: дождь, гроза и теплая погода

Ветер юго-западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 16 сентября: дождь, гроза и теплая погодаПогода в Югре 16 сентября: дождь, гроза и теплая погодаФото: Татьяна Коркина
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В понедельник 16 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, гроза, утром туман. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13,+18 градусов, в западных районах +7,+12 градусов, на востоке до +23 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14,+16 градусов.

В Сургуте переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 56-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +14, +18 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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