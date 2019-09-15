СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-15T13:31:03+03:00

В аэропортах Сургута и Нижневартовска сожгли 19 килограммов мяса и молока Фото: pixabay.com

Всё это добро везли с собой иностранцы без сопроводительных документов

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО за неделю установили несколько нарушений правил ввоза животноводческой продукции на территорию России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в международных пунктах пропуска аэропортов Сургута и Нижневартовска при досмотре багажа и ручной клади граждан Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана обнаружено более 19 кг продукции животного происхождения. В том числе: мёд, «молочка», мясо и мясные продукты, в отношении которых введены временные ограничения на ввоз. Также все продукты были без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.

Всё это добро сожгли в специальных печах аэропортов. В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU