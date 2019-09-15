СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-15T09:05:45+03:00

В Нефтеюганске за сутки сгорели две бани и старая хибара Фото: Татьяна Коркина

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В Нефтеюганске вчера, 14 сентября, произошло три пожара: два в бане и один в нежилой постройке.

В 7.58 поступило сообщение о возгорании бани в СНТ «Надежда». Пожар удалось локализовать в 8.20, ликвидировать открытое горение – в 8.22. К тушению пожара привлекались 3 единицы спецтехники МЧС.

В 7.50 загорелась неэксплуатируемая постройка. Пожар локализован в 8 часов утра и через 5 минут полностью ликвидирован. Боролись с пожаром 2 единицы спецтехники МЧС и 8 человек личного состава.

В 18.45 загорелась ещё одна баня, на этот раз в ДНТ «Энергетик-2». Пожар локализован в 19 часов, в 19.13 – ликвидирован. К тушению пожара привлекались 2 единицы спецтехники МЧС и 11 человек личного состава.

Во всех трёх случаях причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU