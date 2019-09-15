2019-09-15T04:11:53+03:00
Общество

Погода в Югре 15 сентября: тепло, как летом

Воздух прогреется до +23 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 15 сентября: тепло, как летомПогода в Югре 15 сентября: тепло, как летомФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 15 сентября, ожидается переменная облачность. Местами небольшой, по северным и восточным районам умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 ºС, по северо-востоку до -2…+3 ºС, днем +18…+23 ºС, по северо-востоку +8…+13 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью+9…+11 ºС, днем +18…+20 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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