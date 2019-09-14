Когда включат отопление в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-14T11:21:13+03:00

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В Нижневартовске начата подача отопления во всех социальных учреждениях города – детских садах, школах и больница, сообщает администрация города. В жилых домах отопление ориентировочно появится в конце сентября, всё зависит от среднесуточной температуры воздуха.

По словам директора МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» Андрея Гордея, согласно постановлению правительства ХМАО-Югры, она должна продержаться в течение пяти суток на отметке менее +8 градусов.

- К следующим выходным синоптики обещают потепление – до +18 градусов, соответственно, в квартирах тоже будет тепло. Чтобы вартовчане не переплачивали за отопление, процесс запуска может быть отложен ориентировочно до 20-х чисел сентября. Если же прогнозы не сбудутся, батареи в домах нагреются в начале следующей недели, - рассказал он.

Посмотреть, когда в городе начнётся подача отопления, можно на специальном сервисе «Карта подачи отопления».

ИСТОЧНИК KP.RU