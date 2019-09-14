2019-09-14T11:21:13+03:00
Общество

Когда включат отопление в Нижневартовске

Рассказываем, когда появится тепло в жилых домах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Когда включат отопление в НижневартовскеКогда включат отопление в НижневартовскеФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Нижневартовске начата подача отопления во всех социальных учреждениях города – детских садах, школах и больница, сообщает администрация города. В жилых домах отопление ориентировочно появится в конце сентября, всё зависит от среднесуточной температуры воздуха.

По словам директора МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» Андрея Гордея, согласно постановлению правительства ХМАО-Югры, она должна продержаться в течение пяти суток на отметке менее +8 градусов.

- К следующим выходным синоптики обещают потепление – до +18 градусов, соответственно, в квартирах тоже будет тепло. Чтобы вартовчане не переплачивали за отопление, процесс запуска может быть отложен ориентировочно до 20-х чисел сентября. Если же прогнозы не сбудутся, батареи в домах нагреются в начале следующей недели, - рассказал он.

Посмотреть, когда в городе начнётся подача отопления, можно на специальном сервисе «Карта подачи отопления».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 14 сентября: по-летнему тепло
В Сургуте в массовом ДТП пострадали двое детей
Иностранец ради возвращения в Сургут сменил имя и фамилию
Чтобы помнить: югорские депутаты встретились с жителями блокадного Ленинграда
В Югре полицейские задержали скрывающуюся пару из Башкирии
В Ханты-Мансийске стартует экстремальный забег с препятствиями
В Пыть-Яхе осудили директора фирмы за мошенничество на 90 миллионов рублей
На следующей неделе в домах Сургута станет тепло
Житель Югорска зашел к знакомой за сигареткой и украл телефон
Байкеры из Урая преодолели перевал Дятлова
Вартовчанка назвала незнакомцу реквизиты всех своих банковских карт и осталась без денег
Лучших работников музея выберут на Ямале
На Ямале зарегистрирован 41 долгострой
В Нижневартовске впервые за три года родилась тройня
В Сургуте задержана банда серийных байкеров-разбойников
В Югре обсуждают, как встретить юбилейный День победы
За минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали 9 человек
Погода в Югре 13 сентября: пасмурно и дождливо
В Пыть-Яхе судят насильника, которому дважды не удалось преступление
В Нягани двое мужчин осуждены за разбой в салоне сотовой связи
Вартовчан приглашают на сельскохозяйственную выставку
Всего за сутки четверо жителей Нягани перечислили мошенникам 60 тысяч рублей
Жителей Ханты-Мансийска приглашают на тестирование крови
Югорские школьники показывают отличные результате в «Школе безопасности»
На трассе под Екатеринбургом в ДТП с лосем попала семья из Югры
Сбербанк выступил генеральным партнёром форума «День знаний для предпринимателей»
В Нижневартовске вновь перекрывают дороги на двух улицах
В Радужном грибник нечаянно застрелил из дробовика своего знакомого