2019-09-14T13:23:08+03:00
Общество

В Кондинском районе торжественно открыт лыжный сезон

База открылась в июне 2019 года
Алена Кульмухаметова
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В Кондинском районе торжественно открыт лыжный сезон. Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыВ Кондинском районе торжественно открыт лыжный сезон. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры
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Новый сезон на лыжной базе в городском поселении Междуреченский Кондинского района стартовал 13 сентября.

По данным правительства ХМАО-Югры, база специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва открылась 14 июня 2019 года.

Она представляет собой двухэтажное здание общей площадью 857 м² с единовременной пропускной способностью 24 человека в час. На первом этаже расположены медицинский кабинет, оружейная комната, мастерская для ремонта инвентаря и оборудования, раздевалки с душевыми и санузлами, игровая комната для детей, холл, гардероб, буфет, комната охраны. На втором этаже – административные помещения, тренажерный зал, комнаты отдыха с душевыми и санузлами. Также предусмотрены стоянка для машин на 30 мест, спортивная игровая площадка с уличными тренажерами 20х40 м.

База позволит обеспечить оптимальные условия для реализации тренировочного процесса с воспитанниками спортивной школы на территории пгт. Междуреченский и удовлетворить потребность в качественном предоставлении услуг для занятий зимними видами спорта жителям и гостям поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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