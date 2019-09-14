В Кондинском районе торжественно открыт лыжный сезон
Новый сезон на лыжной базе в городском поселении Междуреченский Кондинского района стартовал 13 сентября.
По данным правительства ХМАО-Югры, база специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва открылась 14 июня 2019 года.
Она представляет собой двухэтажное здание общей площадью 857 м² с единовременной пропускной способностью 24 человека в час. На первом этаже расположены медицинский кабинет, оружейная комната, мастерская для ремонта инвентаря и оборудования, раздевалки с душевыми и санузлами, игровая комната для детей, холл, гардероб, буфет, комната охраны. На втором этаже – административные помещения, тренажерный зал, комнаты отдыха с душевыми и санузлами. Также предусмотрены стоянка для машин на 30 мест, спортивная игровая площадка с уличными тренажерами 20х40 м.
База позволит обеспечить оптимальные условия для реализации тренировочного процесса с воспитанниками спортивной школы на территории пгт. Междуреченский и удовлетворить потребность в качественном предоставлении услуг для занятий зимними видами спорта жителям и гостям поселка.
ИСТОЧНИК KP.RU