Полицейские Нижневартовска задержали пьяного водителя на чужом автомобиле
Пьяного водителя вычислили стражи порядка накануне в Нижневартовске. При задержании у мужчины не оказалось документов.
По данным УМВД ХМАО-Югры, сотрудники ДПС возле одного из домов по улице Дружбы народов выявили автомобиль «Джили» под управлением 40-летнего водителя.
При проверке оказалось, что нетрезвый мужчина не имел при себе документов и не смог внятно пояснить, чья это машина. По решению мирового суда, горожанин помещен в специальный приемник для административно-задержанных лиц на 15 суток.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного по статье «Угон».
ИСТОЧНИК KP.RU