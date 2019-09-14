2019-09-14T12:30:01+03:00
Происшествия

Полицейские Нижневартовска задержали пьяного водителя на чужом автомобиле

Мужчину закрыли в спецприемник на 10 суток
Алена Кульмухаметова
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Полицейские Нижневартовска задержали пьяного водителя на чужом автомобиле. Фото с сайта pixabay.comПолицейские Нижневартовска задержали пьяного водителя на чужом автомобиле. Фото с сайта pixabay.com
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Пьяного водителя вычислили стражи порядка накануне в Нижневартовске. При задержании у мужчины не оказалось документов.

По данным УМВД ХМАО-Югры, сотрудники ДПС возле одного из домов по улице Дружбы народов выявили автомобиль «Джили» под управлением 40-летнего водителя.

При проверке оказалось, что нетрезвый мужчина не имел при себе документов и не смог внятно пояснить, чья это машина. По решению мирового суда, горожанин помещен в специальный приемник для административно-задержанных лиц на 15 суток.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного по статье «Угон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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