2019-09-14T07:01:04+03:00
Общество

Погода в Югре 14 сентября: по-летнему тепло

Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируется
Вадим Бегун
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В Югре ожидается тепло. Фото - pixabay.com.В Югре ожидается тепло. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 14 сентября, в ХМАО-Югре будет облачно с прояснениями. На большей части территории небольшие и умеренные дожди. Ветер западных направлений 4-9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью +8,+13 градусов, по востоку -2,+3, днем +13,+18 градусов, по западу +19,+24.

Что касается города Ханты-Мансийска, то здесь также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью +9,+11 градусов, днем +16,+18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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