В Сургуте в массовом ДТП пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-13T15:56:10+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло днем в Сургуте. На Нефтеюганском шоссе из-за аварии образовалась пробка.

По данным ГИБДД Сургута, напротив гипермаркета « Магнит Семейный» на Нефтеюганском шоссе столкнулись «ВАЗ 2112», Киа» и «Хонда». Все автомобили двигались в одном направлении в сторону торгово-развлекательного центра "Аура". «Ваз» при перестроении задел «Киа», а после врезался во внедорожник «Хонда». Пострадали двое детей возрастом четырех и двух лет.

На место немедленно прибыли полиция и бригада скорой медицинской помощи. Дети доставлены в больницу. Из-за ДТП на шоссе образовалась плотная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU