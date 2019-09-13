В Сургуте в массовом ДТП пострадали двое детей
Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло днем в Сургуте. На Нефтеюганском шоссе из-за аварии образовалась пробка.
По данным ГИБДД Сургута, напротив гипермаркета « Магнит Семейный» на Нефтеюганском шоссе столкнулись «ВАЗ 2112», Киа» и «Хонда». Все автомобили двигались в одном направлении в сторону торгово-развлекательного центра "Аура". «Ваз» при перестроении задел «Киа», а после врезался во внедорожник «Хонда». Пострадали двое детей возрастом четырех и двух лет.
На место немедленно прибыли полиция и бригада скорой медицинской помощи. Дети доставлены в больницу. Из-за ДТП на шоссе образовалась плотная пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU