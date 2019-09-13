2019-09-13T15:56:10+03:00
Происшествия

В Сургуте в массовом ДТП пострадали двое детей

Они доставлены в больницу
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте в массовом ДТП пострадали двое детейВ Сургуте в массовом ДТП пострадали двое детейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло днем в Сургуте. На Нефтеюганском шоссе из-за аварии образовалась пробка.

По данным ГИБДД Сургута, напротив гипермаркета « Магнит Семейный» на Нефтеюганском шоссе столкнулись «ВАЗ 2112», Киа» и «Хонда». Все автомобили двигались в одном направлении в сторону торгово-развлекательного центра "Аура". «Ваз» при перестроении задел «Киа», а после врезался во внедорожник «Хонда». Пострадали двое детей возрастом четырех и двух лет.

На место немедленно прибыли полиция и бригада скорой медицинской помощи. Дети доставлены в больницу. Из-за ДТП на шоссе образовалась плотная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иностранец ради возвращения в Сургут сменил имя и фамилию
Чтобы помнить: югорские депутаты встретились с жителями блокадного Ленинграда
В Югре полицейские задержали скрывающуюся пару из Башкирии
В Ханты-Мансийске стартует экстремальный забег с препятствиями
В Пыть-Яхе осудили директора фирмы за мошенничество на 90 миллионов рублей
На следующей неделе в домах Сургута станет тепло
Житель Югорска зашел к знакомой за сигареткой и украл телефон
Байкеры из Урая преодолели перевал Дятлова
Вартовчанка назвала незнакомцу реквизиты всех своих банковских карт и осталась без денег
На Ямале зарегистрирован 41 долгострой
В Нижневартовске впервые за три года родилась тройня
В Сургуте задержана банда серийных байкеров-разбойников
В Югре обсуждают, как встретить юбилейный День победы
За минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали 9 человек
Погода в Югре 13 сентября: пасмурно и дождливо
В Пыть-Яхе судят насильника, которому дважды не удалось преступление
В Нягани двое мужчин осуждены за разбой в салоне сотовой связи
Вартовчан приглашают на сельскохозяйственную выставку
Всего за сутки четверо жителей Нягани перечислили мошенникам 60 тысяч рублей
Жителей Ханты-Мансийска приглашают на тестирование крови
Югорские школьники показывают отличные результате в «Школе безопасности»
На трассе под Екатеринбургом в ДТП с лосем попала семья из Югры
Сбербанк выступил генеральным партнёром форума «День знаний для предпринимателей»
В Нижневартовске вновь перекрывают дороги на двух улицах
В Радужном грибник нечаянно застрелил из дробовика своего знакомого