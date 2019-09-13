СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-13T14:58:46+03:00

Иностранец ради возвращения в Сургут сменил имя и фамилию Фото: Татьяна Коркина

Ранее он был выдворен из России

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Попытка задержаться в России жителю Узбекистана удалась. Мужчина проведет 10 месяцев в колонии-поселении.

Накануне Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан. Он признан виновным в пересечении Государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, осенью 2015 года иностранный мигрант был привлечен к административной ответственности с запретом въезда в Россию в течение 5 лет со дня выдворения.

Однако, сменив свои имя и фамилию, в январе 2016 года он вновь прибыл в Российскую Федерацию, а именно в Сургут, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU