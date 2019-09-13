Чтобы помнить: югорские депутаты встретились с жителями блокадного Ленинграда

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-13T14:50:58+03:00

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В Югре прошла серия памятных мероприятий, связанных со скорбной датой. 8 сентября 1941 года Ленинград попал в блокадное кольцо, которое удалось полностью прорвать лишь через 900 дней и ночей. Жители осажденного города, которых еще детьми смогли вызволить из Ленинграда и привезти в Югру, где они остались навсегда, собрались в музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске, чтобы почтить память тех лет и напомнить молодежи о страшных годах войны. К памятной встрече присоединились и депутаты-единоросы, чтобы сказать спасибо за выдержку и подвиг блокадников.

В качестве напоминания о тяжких испытаниях сотрудники музея приготовили из ржаной муки и отрубей хлеб, который в годы оккупации выдавался жителям – по 125 грамм на человека. А блокадники поделились воспоминаниями о тех страшных, далеких, но не забытых годах.

Как рассказал Петр Финк, заставший зиму 1941-1942 годов в Ленинграде, его отец ушел на фронт, и они остались втроем с мамой и маленьким братом. Под постоянными обстрелами, бомбежками и смертью, которая тогда ходила рядом, они старались выжить. Утолить страшный голод семья пыталась лошадиным кормом – прессованным соленым жмыхом. Его они сосали и жевали, как лошади. Ну а потом по Ладоге «дорогой жизни» семью эвакуировали в Югру, где их потом нашел отец. На севере они и остались жить, хотя всегда помнили о родном городе.

- Мне тяжело представить, что 125 грамм ежедневно выдавали на одного человека. Как врач я вам скажу, выжить, питаясь так, очень сложно. А это не один, это девятьсот дней. Война стала беспрецедентно ужасным событием для всех. Спасибо вам большое за веру, за волю к победе и жизни. И спасибо огромное вам за надежду, которую вы даете. Ваш пример побуждает нас быть достойными вас и вашего подвига, – с такой речью к жителям блокадного Ленинграда выступил региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» депутат-единоросс Николай Ташланов.

В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Ханты-Мансийска Александр Лавренов отметил, что для него начало блокады ассоциируется с началом испытания возможностей человека.

- Это тяжелое психологическое испытание. Это когда ты идешь с близким человеком за водой, и он в любой момент может умереть. А тебе приходится идти за водой дальше, потому что тебя ждут дома. Ты продолжаешь жить. Продолжаешь сопротивляться. Блокада Ленинграда для мня показатель выдержки человека, который на протяжении многих дней, часов и секунд совершал подвиг. Для меня, для моей семьи вы являетесь примером. Мы всегда будем рядом, вы это знаете. И вы также можете обратиться к нам, – подчеркнул он.

После официальной части с дегустацией блокадного хлеба и исторической справкой, ветераны, сотрудники музея и депутаты перешли к чаепитию. Там состоялось вручение памятных подарков и поздравление именинников среди жителей блокадного Ленинграда.

Напомним, в округе проживает порядка 60 человек, которые своими глазами видели блокаду и не понаслышке знают, что такое голод, страх и война.