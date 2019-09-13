2019-09-13T14:37:09+03:00
Происшествия

В Югре полицейские задержали скрывающуюся пару из Башкирии

От уголовного преследования они спрятались на севере
Алена Кульмухаметова
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В Югре полицейские задержали скрывающуюся пару из БашкирииВ Югре полицейские задержали скрывающуюся пару из БашкирииФото: Татьяна Коркина
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Сотрудникам уголовного розыска Кондинского района поступила информация о том, что на территории городского поселения Мортка поселились жители республики Башкортостан, которые скрываются от следователей.

Оперативники задержали 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину. Установлено, что мужчина и женщина проживают в гражданском браке. Весной этого года в городе Салават они совершили кражу. В отношении пары было возбуждено уголовное дело. Однако, решив избежать наказания, фигуранты уголовного дела решили скрыться, за что были объявлены в федеральный розыск. В отношении беглецов саловатским мировым судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время обвиняемые помещены в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

Добавим, что еще двух югорчан, находившихся в федеральном розыске, оперативники задержали в п. Междуреченский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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